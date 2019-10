Będzie posłanką przez dwa dni. Przysługują jej 24 tys. zł odprawy

Zaprzysiężenie nowej poseł odbyło się we wtorek 15 października, tuż po rozpoczęciu obrad Sejmu. Edyta Kubik w 2015 roku startowała w wyborach do Sejmu z list Kukiz'15 w okręgu wrocławskim. Osiągnęła drugi wynik, a wyprzedził ją tylko Kornel Morawiecki. Dlatego to ona, jako druga w kolejności, objęła mandat po zmarłym 30 września marszałku seniorze.

Okazję do debiutu nowa poseł miała dzięki przerwaniu przed wyborami ostatniego w VIII kadencji posiedzenia Sejmu. Obrady zostały wznowione na dwa dni – 15 i 16 października. Choć Edyta Kubik pojawi się w izbie niższej zaledwie na dwa dni, przysługuje jej standardowa odprawa. Stanowi ona równowartość trzech uposażeń poselskich, czyli w sumie około 24 tys. złotych brutto.

Ile zarabiają posłowie i senatorowie?

Pensja podstawowa posłów i senatorów jest taka sama i wynosi 8016,70 zł brutto. Każdy poseł i senator może dodatkowo liczyć na dietę w wysokości 2473 zł brutto. Każdy poseł, który będzie przewodniczącym jednej z komisji, otrzyma dodatkowe 20 proc. uposażenia, wiceprzewodniczący może liczyć na 15 proc., a przewodniczący podkomisji 10 proc.

To jednak nadal nie koniec przywilejów. Każdemu z 460 posłów przysługuje także ryczałt na prowadzenie biura poselskiego w terenie. Może go wykorzystać na prowadzenie biura (m.in. wynajem lokalu i wynagrodzenie dla personelu) oraz przejazdy samochodem. Obecnie kwota ta wynosi nieco ponad 12 tys. złotych miesięcznie.

Z dodatkowych przywilejów, poza immunitetem warto wskazać darmowe przejazdy środkami komunikacji miejskiej i przeloty na trasach krajowych. Każdy Polak może korzystać z kwoty wolnej od podatku w wysokości 3091 zł. Poseł i senator może do niej dodać 27360 zł. Łącznie zwolnienie przekracza więc kwotę 30 tys. zł.

Podwyżka

Posłowie dziewiątej kadencji zaczną pracę wiedząc, że na początku 2020 roku czeka ich podwyżka. Uposażenie poselskie ma wzrosnąć o 631 zł brutto.

