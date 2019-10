„Potępienie dla aktów pogardy antykatolickiej”. Kidawa-Błońska: Za ustawą głosowałam omyłkowo

W uchwale czytamy, że „Sejm Rzeczpospolitej zdecydowanie potępia wszystkie akty nienawiści i pogardy antykatolickiej i wzywa do ich potępienia wszystkie podmioty życia publicznego: państwa i organizacje międzynarodowe, władze publiczne i ośrodki opinii społecznej” . W uzasadnieniu podkreślono, że w Polsce byliśmy ostatnio świadkami „drastycznych aktów nienawiści antykatolickiej” i świadczy to o „potrzebie jednoznacznego nazwania i potępienia wszystkich tych przejawów wrogości” .

Za przyjęciem uchwały na ostatnim posiedzeniu głosowało 282 posłów, a przeciwko było 8. 160 polityków nie wzięło udziału w głosowaniu. Co ciekawe, „za” zagłosowała posłanka PO Małgorzata Kidawa-Błońska, co zwróciło od razu uwagę internautów na Twitterze. Dziennikarz „Rzeczpospolitej” Michał Kolanko oznaczył polityk w poście na tej platformie, pisząc o „niezrozumiałym głosowaniu” . W odpowiedzi Kidawa-Błońska poinformowała, że „zagłosowała w tej sprawie omyłkowo” . Poinformowała, że w związku z tym złożyła do Marszałek Sejmu wniosek o wprowadzenie zmiany w protokole.

