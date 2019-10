Schetyna pokazał zdjęcie z Tuskiem. Po komentarzach internautów pewnie pożałował

„Na Zachodzie bez zmian” – taki komentarz ze zdjęciem przedstawiającym Donalda Tuska i Grzegorza Schetynę pojawił się na Twitterze przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Wykonana z oddali fotografia niezbyt dobrej jakości przedstawia polityków w trakcie rozmowy i przywodzi na myśl bardziej kadr uchwycony przez paparazzo niż zdjęcie wykonane specjalnie na potrzebę publikacji przez lidera PO. Ale to nie jedyny problem.

Komentujący zwracają uwagę na mowę ciała Schetyny i Tuska, podkreślając, że obecny szef Platformy nie wypada na tym polu zbyt dobrze. „Dobrze, że na grochu nie kazał Panu klęczeć....ale pokazał kto tu rządzi” – brzmi jeden z komentarzy. „Za co się panu znowu oberwało?” – pyta kolejna osoba. „Nie jest to zdjęcie dla Pana najkorzystniejsze” – dyplomatycznie zwraca uwagę inny internauta. „Bez zmian przerażenie widać na Twej twarzy, jak rozmawiasz z Donaldem Tuskiem i chce Cię on wykiwać” – komentuje kolejny. „Każdemu pewnie zdarzyło się, że go ktoś »sfilcował« po tym, gdy coś zawalił. Ale żeby chwalić się tym na TT?...Odważne” – czytamy w kolejnym wpisie. Powstały już nawet pierwsze memy komentujące sytuację.

Schetyna o wyborach prezydenckich

Czego tak naprawdę dotyczyła rozmowa? Po spotkaniu z przewodniczącym Rady Europejskiej, Donaldem Tuskiem, Grzegorz Schetyna wypowiedział się na temat nadchodzących wyborów prezydenckich. Szef Platformy Obywatelskiej zaznaczył, że decyzja o kandydacie zostanie podjęta w sposób demokratyczny. Schetyna przypomniał, że Donald Tusk decyzję na temat swojej przyszłości ogłosi drugiego grudnia.

– Dzisiaj na barkach Koalicji Obywatelskiej jest ogromny ciężar przygotowania opozycyjnej strony do wyborów prezydenckich i trzeba to zrobić w otwarty sposób, podmiotowy partnerski. Potrzebna także współpracy w Senacie. Tych przestrzeni koniecznej współpracy będzie bardzo dużo – oznajmił Grzegorz Schetyna.

