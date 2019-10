Janusz Korwin-Mikke: Każda kobieta wie, że trzeba udawać, że się broni

Eliza Michalik w trakcie rozmowy stwierdziła, że Janusz Korwin-Mikke obrażał kobiety. Przypomniała politykowi jego słowa o tym, że są one mniej inteligentne oraz teorię na temat gwałtu. Chodzi o słynną wypowiedź z 2014 roku. – Gdyby pan się znał na kobietach, to pan by wiedział, że zawsze się troszeczkę gwałci. (…) One zawsze trochę udają, że się stawiają. Trzeba wiedzieć, kiedy można, a kiedy nie można – mówił wówczas na antenie TVN24 Janusz Korwin-Mikke. Swoje słowa powtórzył pięć lat później w Onet Rano.

– Każda kobieta wie, że trzeba udawać, że się broni. To jest normalne. A co do inteligencji kobiet – to jest podręcznik, nie będziemy dyskutowali, to nie jest moja teza – mówił nowo wybrany poseł. Prowadząca przywołała badania, z które falsyfikują tezę Janusza Korwin-Mikkego. – To nie jest żadna obraza, mówić, że kobiety są niższe, słabsze i mało inteligentne – przekonywał dalej. Dodał, że nie ma problemu z tym, że kobiety w mniejszym stopniu głosują na jego partię, bo może liczyć na więcej głosów mężczyzn.