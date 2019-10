Na popularnym w sieci zdjęciu jest Jarosław Kaczyński? Rzecznik PiS rozwiał wątpliwości

Marek Skwarski dodał zdjęcie na swojego Facebooka we wtorek 15 października. „Białystok, końcówka lat 70-tych. Przyszły naczelnik Polski, z extramocnym w palcach, wybiera się na pochód pierwszomajowy” – napisał. Zdjęcie do tej pory zebrało ponad 680 reakcji, ponad 400 komentarzy i 1,9 tys. razy je udostępniono.

O autentyczność zdjęcia dziennikarze portalu Onet.pl zapytali rzecznika PiS. – To nieprawda, że Jarosław Kaczyński chodził na pochody pierwszomajowe pod koniec lat 70. Był już wówczas działaczem opozycji antykomunistycznej. Pokazałem prezesowi to zdjęcie. On nie zna ani jednej osoby z tej fotografii. Jego zdaniem, to fotomontaż. Jego twarz została tu wmontowana – powiedział Radosław Fogiel.

