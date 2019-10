Marian Banaś pojawił się w Sejmie. Dziennikarz RMF zdołał zadać mu kilka pytań

Nowy szef NIK Marian Banaś spotkał się z szefem klubu PiS Ryszardem Terleckim. Mariusz Piekarski z RMF FM zapytał go o przedmiot rozmowy oraz decyzję co do jego przyszłości.

– Czego dotyczyło pana spotkanie z marszałkiem Terleckim – to pierwsze z pytań, które dziennikarz zdążył zadać Marianowi Banasiowi w trakcie krótkiego przejścia prezesa NIK od sejmowego gabinetu do swojego samochodu. – Pozew, który skierowałem przeciw TVN-owi przekazałem panu marszałkowi. Dziękuję bardzo – rzucił w odpowiedzi Banaś. Dopytywany, dlaczego akurat marszałkowi, odpowiedział: „żeby był zorientowany”. – Tylko tego dotyczyło to spotkanie? – indagował dalej reporter RMF. – Tak, tylko tego – odpowiedział błyskawicznie Banaś. Pytany o złożenie rezygnacji, szef NIK odpowiedział, że „nie ma potrzeby w tej chwili”. Gdy usłyszał, że politycy PiS nalegają na takie rozwiązanie i mówią o potrzebie honorowego zachowania, odparł, że „nic o tym nie wie”. W swojej ostatniej próbie Mariusz Piekarski podkreślał, że nawet najwyżsi rangą politycy PiS uważają wybór Banasia za błąd. – Trwa postępowanie CBA. Wszystko się wyjaśni. Także spokojnie. Do widzenia, dziękuję bardzo – odpowiedział szef NIK.