Warszawski sąd wnioskuje o uchylenie immunitetu Guyowi Verhofstadtowi

W środę 15 listopada 2017 roku europosłowie debatowali o praworządności w Polsce. Podczas dyskusji głos zabrał m.in. ówczesny szef frakcji Porozumienia Liberałów i Demokratów (ALDE) Guy Verhofstadt. Były premier Belgii wielokrotnie wypowiadał się krytycznie o rządach Prawa i Sprawiedliwości. Według polityka o tym, że rządy PiS prowadzą do napięć społecznych i nietolerancji świadczy Marsz Niepodległości, w którym zdaniem eurodeputowanego brało udział „kilka tysięcy faszystów i zwolenników białej rasy”. Europosła oburzył fakt, że „taka demonstracja odbyła się zaledwie kilkaset kilometrów od Auschwitz”.

Zawiadomienia sądowe

Do warszawskich sądów wpłynęły zawiadomienia, złożone m.in. w imieniu Reduty Dobrego Imienia oraz wolontariuszy, którzy brali udział w Marszu Niepodległości. Ordo Iuris informuje z kolei o prywatnym akcie oskarżenia, który w imieniu dr. Bawera Aondo-Akaa złożyli prawnicy Instytutu Ordo Iuris.

„W maju 2019 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia wydał postanowienie o umorzeniu postępowania wskazując, że, rzekomo, nie ma podstaw prawnych do przekazania wniosku pokrzywdzonego o uchylenie immunitetu eurodeputowanemu Guyowi Verhofstadtowi. W związku z tym sąd nie zezwolił na ściganie pochodzącego od uprawnionego podmiotu” – czytamy na stronie Ordo Iuris.

Wniosek o uchylenie immunitetu

Prawnicy złożyli na to postanowienie zażalenie i – jak poinformowali 21 października – Sąd Okręgowy w Warszawie w całości przychylił się do zażalenia i uchylił postanowienie Sądu Rejonowego, wskazując, iż ma on obowiązek wystąpienia do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego w celu rozpoczęcia procedury uchylenia belgijskiemu politykowi chroniącego go immunitetu. W związku z tym sąd pierwszej instancji wydał finalnie postanowienie o wystąpieniu do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu eurodeputowanemu Guyowi Verhofstadtowi.