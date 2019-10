„Jeśli to prawda, Schetyna, drżyj”. Beata Mazurek o tym, co działo się „na zapleczu PE”

Okazuje się, że dla eurodeputowanych Prawa i Sprawiedliwości ważne jest nie tylko to, co dzieje się w ich obozie politycznym. Nowo wybrana posłanka do PE Beata Mazurek poinformowała o spotkaniu politycznych oponentów.