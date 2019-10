Oto posłowie IX kadencji Sejmu. Polityczni debiutanci przeszli szkolenie

Główna część szkolenia odbyła się w Sali Posiedzeń. Posłowie mogli wysłuchać wykładów merytorycznych dotyczących m.in. funkcjonowania Sejmu, procedury głosowań i warunków wykonywania mandatu poselskiego. Ponadto debiutanci mieli okazję zapoznać się z formami współpracy międzynarodowej Parlamentu, a także prawnymi ograniczeniami publicznej działalności parlamentarzystów. Posłowie mieli także możliwość skorzystania z konsultacji indywidualnych.Konsultacje i seminaria odbędą się również w czwartek.

W czwartek 24 września 2019 roku o godz. 12.00 w Sali Kolumnowej posłom IX kadencji zostaną wręczone zaświadczenia o wyborze. W uroczystości wezmą udział najwyżsi rangą urzędnicy państwowi.

Oficjalne wyniki wyborów do Sejmu

W poniedziałek 14 października tuż o godzinie 18.00 Państwowa Komisja Wyborcza podała ostateczne wyniki wyborów do Sejmu po podliczeniu głosów ze wszystkich komisji wyborczych. Zwycięzcą zostało Prawo i Sprawiedliwość (8 051 935 głosów – 43,59 proc.). Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska, na którą głos oddało 5 060 355 wyborców – 27,40 proc. Dwucyfrowy wynik odnotowała także Lewica, którą poparło 2 319 946 głosujących – 12,56 proc. Próg wyborczy przekroczyła również Koalicja Polska (PSL oraz ruch Kukiz'15), która przekonała do siebie 1 578 523 wyborców – 8,55 proc. Z danych PKW wynika, że poselskie mandaty trafią także do działaczy Konfederacji. Polityków tej formacji wybrało 1 256 953 wyborców – 6,81 proc. Łącznie w wyborach do Sejmu oddano 18 470 710 ważnych głosów.