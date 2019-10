Dziennikarze przeegzaminowali nowych posłów. „Nie wiem, nie pamiętam, przepraszam”, „Zaraz wracam”

– Co to jest prezydium Sejmu? – zapytał Franciszka Sterczewskiego dziennikarz TVP Info. – Przepraszam, czy możemy teraz zrobić przerwę? Chcę dokończyć kawę. Zaraz wracam – odpowiedział polityk, który startował z listy Koalicji Obywatelskiej. Z tym pytaniem zmierzył się także poseł elekt Konfederacji Konrad Berkowicz. – Słyszałem. Przede wszystkim zasiadają w nim marszałkowie, ale pewnie Prezes Rady Ministrów. Ja nie jestem biurokratą – stwierdził. Była to błędna odpowiedź, ponieważ premier nie wchodzi w skład prezydium Sejmu. Poprawnie na wszystkie pytania zadane przez dziennikarza TVP Info odpowiedział Filip Kaczyński, przyszły poseł PiS.

Galeria:

Oto nowo wybrani posłowie IX kadencji Sejmu

O liczbę posłów zapytana została Daria Gosek-Popiołek startująca w wyborach z listy KW SLD. – Nie wiem, nie pamiętam, przepraszam. Naprawdę zapomniałam – stwierdziła, zakrywając twarz. Z odpowiedzią na to pytanie nie miała problemu Klaudia Jachira (KO). Bezbłędnie odpowiedziała również na pytanie o prezydium Sejmu. – W jego skład wchodzą marszałek Sejmu oraz wicemarszałkowie – stwierdziła. – Co to jest reasumpcja? – pytał dziennikarz. – Wydaje mi się, że jest to ponowne przeliczenie głosów – odpowiedziała Jachira. – Ponowne głosowanie – skorygował dziennikarz.

„Wiem, ale nie powiem”

Dziennikarze Wirtualnej Polski również egzaminowali posłów. Zapytali, ile lat trzeba mieć, żeby startować w wyborach do Senatu. Błędną odpowiedź na to pytanie podali Robert Gontarz (PiS), Marta Wcisło (KO), Magdalena Biejat (Lewica). Z kolei Joanna Jaśkowiak (KO) bez chwili zawahania wskazała poprawną odpowiedź – 30 lat. Kto powołuje marszałka Seniora? – Wiem, ale nie powiem – odpowiedziała Marta Wcisło, uśmiechając się szeroko.