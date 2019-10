Śmiszek zapowiada ustawę o związkach partnerskich. „Kwestia adopcji nie może być wyłączona”

Krzysztof Śmiszek poinformował, że Lewica w ciągu najbliższych kilku miesięcy złoży projekt ustawy o związkach partnerskich, o równości małżeńskiej, a więc w efekcie, o możliwości adopcji dzieci przez osoby będące w związkach jednopłciowych. – Z tym szedłem do wyborów i to obiecałem wyborcom i wyborczyniom. Jeśli mówimy o równości małżeńskiej i równości obowiązków, to mówimy także o równości praw. Nie wyobrażam sobie, by kwestia adopcji dzieci była wyłączona – podkreślił Krzysztof Śmiszek.

W opinii posła Lewicy w Polsce jest kilkadziesiąt tysięcy dzieci, które już funkcjonują w ramach rodzin jednopłciowych. – Teraz mamy pozostawić te dzieci bez ochrony prawnej? Przecież status tych dzieci musi być uregulowany. O dobro dziecka trzeba zadbać – przekonywał partner Roberta Biedronia. Według „posła byłoby fair ze strony państwa, by osoby homoseksualne miały możliwość opieki czy ochrony prawnej, bo jako obywatele zasługują na takie kwestie”. – Chcę, żeby państwo dostrzegało moje problemy, moje troski. Chciałbym mieć pewność, żeby po mojej śmierci osoba, z którą żyję, którą kocham, miała podstawowe prawo zdecydowania o tym, gdzie zostanę pochowany. Tu nie chodzi o ideologię – stwierdził.