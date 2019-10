Narada PiS ws. najważniejszych stanowisk. Kogo rekomendowano na premiera?

„Podczas posiedzenia Klubu Parlamentarnego PiS wspólnie wypracowana została rekomendacja na funkcje Marszałka Sejmu – Elżbiety Witek. Marszałka Senatu – Stanisława Karczewskiego i Prezesa Rady Ministrów – Mateusza Morawieckiego. Teraz decyzja należy do Komitetu Politycznego PiS”– poinformowano na Twitterze.

Oznacza to, że najważniejsze stanowiska w państwie prawdopodobnie pozostaną na kolejną kadencję w rękach tych samych osób – premierem ma być dalej Mateusz Morawiecki, a marszałkiem Sejmu Elżbieta Witek, która objęła to stanowisko pod koniec kadencji po tym, jak w atmosferze skandalu zrezygnował Marek Kuchciński. PiS przedstawiło też rekomendację na stanowisko Marszałka Senatu, wskazując Stanisława Karczewskiego. Do obsady funkcji przewodniczącego izby wyższej przygotowuje się też opozycja, która do tej pory nie zaprezentowała jednak kandydata.

Przypomnijmy, że Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło wybory do Sejmu, zdobywając 8 051 935 głosów – 43,59 proc., 235 mandatów. Nie ma jednak większości w Senacie, gdyż w ręce polityków tej partii trafiło tylko 48 mandatów. PiS zgłosiło protesty wyborcze.

