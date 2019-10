Andrzej Duda podpisze ustawę zakazującą eugenicznej aborcji? Prezydent dał jednoznaczną odpowiedź

– Brałem udział w marszach jako zwolennik ochrony życia, zawsze deklarowałem się jako zwolennik ochrony życia, jestem zwolennikiem ochrony życia – powiedział Andrzej Duda. W dalszej części programu w Telewizji Trwam prezydent zaznaczył, że ma dzisiaj „specyficzną rolę jaką jest rola i służba prezydenta RP”. – Muszę patrzeć na państwo i na społeczeństwo jako całość, bo to jest mój obowiązek. Natomiast mam oczywiście także swoje przekonania – stwierdził.

„Nigdy tego nie ukrywałem”

Czy Andrzej Duda podpisze ustawę zakazującą dokonywania aborcji z przyczyn eugenicznych? – Jestem pewien, że wspieranie rodziny, wspieranie rozwoju dzieci, tworzenie jak najlepszej sytuacji demograficznej jest najważniejszym zadaniem władz państwowych. Z tego punktu widzenia ochrona życia jest jednym z elementów bardzo, bardzo ważnych. Zawsze deklarowałem, że jeżeli do mnie trafi ustawa, która likwiduje eugeniczną przesłankę zabiegu usunięcia ciąży, to ja z całą pewnością taką ustawę podpiszę. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości, nigdy tego nie ukrywałem – odpowiedział jednoznacznie Andrzej Duda.