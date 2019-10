Poparcie dla PiS i KO spada. Lewica rośnie w siłę

Z sondażu przeprowadzonego przez IPSOS dla OKO.press wynika, że największym poparciem wśród badanych cieszy się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 41 proc. głosów. Na kolejnych miejscach znalazły się Koalicja Obywatelska (23 proc.) oraz Lewica (15 proc.). Próg wyborczy przekroczyły również PSL i Kukiz’15 (9 proc.), a także Konfederacja (7 proc.). Bezpartyjni Samorządowcy w omawianym badaniu zdobyli 1 proc. poparcia, a 4 proc. respondentów nie umiało wskazać odpowiedzi, na kogo oddałoby głos.

Spadek poparcia dla PiS i KO

Interesujący jest drugi wymiar sondażu przeprowadzonego przez IPSOS. Pracownia zbadała, jak zmieniło się poparcie dla partii, które znalazły się w parlamencie. Obliczono zatem poparcie dla każdego ugrupowania tylko wśród osób, które wskazały jedną z pięciu partii, które weszły do Sejmu i porównano je z wynikiem wyborczym.

Z sondażu wynika, że poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości spadło z 43,59 proc. do 42,02 proc. Spadek notowań zaliczyła także Koalicja Obywatelska (z 27,4 proc. do 24,31 proc.). Największy wzrost poparcia jest widoczny u Lewicy (z 12,56 proc. do 15,12 proc.). Notowania PSL i Kukiz’15 wzrosły z 8,55 proc. do 9,62 proc., a Konfederacji z 6,81 proc. do 7,69 proc.

Czytaj także:

Jarosław Kaczyński napisał list do polityków PiS. Wskazał „naturalnego kandydata” na prezydenta