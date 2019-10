Posłanki Lewicy domagają się „uwzględnienia ich płci”. Biedroń: Skoro może być „sprzątaczka” i „kasjerka”...

„Szanowna Pani Minister, my niżej podpisane Posłanki-Elektki na Sejm RP, wybrane z list Komitetu Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, zwracamy się z prośbą o uwzględnienie naszej płci w nazewnictwie zarówno w dokumentach będących w obiegu Sejmu RP, jak i we wszelkiego rodzaju przedmiotach przeznaczonych do naszego użytku” – czytamy. „Szczególnie zależy nam na takich przedmiotach jak: karty do głosowania czy tabliczki, które wskazują nasze miejsce na sali plenarnej. Pragniemy, aby sformułowanie Posłanka było tym, które na wspomnianych dokumentach się pojawi” – dodały dalej posłanki.

Dokument podpisany został między innymi przez: Joannę Scheuring-Wielgus, Hannę Gill-Piątek, Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, Annę Marię Żukowską, Joannę Senyszyn, Magdalenę Biejat czy Beatę Maciejewską.

„Skoro może być »sprzątaczka« i »kasjerka, to może być i »posłanka?«” – skomentował na Twitterze Robert Biedroń. „Brawo Panie Posłanki Lewicy – każda zmiana zaczyna się od języka!” – dodał.

Czytaj także:

Prof. Staniszkis: Biedni ludzie okazali wdzięczność PiS-owi