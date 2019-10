Będzie projekt ustawy ws. skrócenia tygodnia pracy

Przypomnijmy, Adrian Zandberg już w styczniu ubiegłego roku zapowiadał, że wśród pierwszych projektów, jakie zgłosi Razem w przyszłej kadencji Sejmu będzie ustawa przewidująca skrócenie tygodnia pracy do 35 godzin. Teraz informację tę potwierdziła posłanka elekt Magdalena Biejat w rozmowie z dziennikiem „Rzeczpospolita” . – Teraz jesteśmy w Sejmie i złożymy go jako projekt poselski – zadeklarowała. – Chcemy, by zaczęto mówić o realnych problemach realnych ludzi i by dla każdego było miejsce w tym kraju – zaznaczyła.

Według Biejat, teraz z państwa wykluczona jest „duża rzesza osób, które gorzej zarabiają” . – Jak się ma dziecko poniżej 18 lat, to korzysta się z transferów społecznych, ale jeżeli się go nie ma, to nie ma też transferów. Niestety, za pieniądze, które dostają rodzice, nie da się opłacić pobytu w przedszkolu czy żłobku, bo w trzech czwartych gmin wiejskich w ogóle nie ma opieki nad dziećmi do lat trzech – tłumaczyła.

