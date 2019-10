Korwin-Mikke: Gdyby dziecko było homosiem albo lesbijką...

Janusz Korwin-Mikke ma 77 lat. Do niedawna pełnił funkcję europosła w Parlamencie Europejskim, jednak w ostatnich wyborach został wybrany na posła Sejmu RP. Obecnie polityk ma żonę młodszą o 44 lata, z którą ma dwójkę dzieci. Ma też sześcioro starszych dzieci z poprzednich związków.

– Myślę, że gdyby dziecko było homosiem albo lesbijką, to nic by się nie stało. Nikt by o tym nie widział poza mną, być może – stwierdził Janusz Korwin-Mikke pytany o taką ewentualność przez dziennikarzy „Super Expressu” . Polityk stwierdził, że problem zacząłby się wtedy, gdy dziecko chodziłoby na marsze równości. Wtedy – jak stwierdził Korwin-Mikke – „z całą pewnością” by się go wyrzekł.

