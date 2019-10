Sterczewski nawiązał do Joschki Fischera. „W takich samych butach chciałbym pójść w jego ślady”

Sterczewski wrzucił na Facebooka połączone zdjęcia – swoje oraz Joschki Fischera z zaprzysiężenia w 1985 roku. Polityk zaznaczył, że dopiero wczoraj dowiedział się o tym, że coś go łączy ze znanym niemieckim politykiem. „Nie byłem świadom że symbolicznie nawiązałem do Fischera, ale to doskonała okazja by powiedzieć, że w takich samych butach chciałbym pójść w jego ślady” – podkreślił. „Jeśli kogoś moje obuwie uraziło to bardzo przepraszam, no nie miałem takiego zamysłu” – dodał.

Następnie Sterczewski wyjaśnił, że w butach, w których pojawił się na zaprzysiężeniu, przez ostatnie dwa miesiące przeszedł cały Poznań i starał się „dotrzeć do wszystkich, których będzie reprezentował w Sejmie” . „Tak się składa, że mam jedną parę butów, dobrą na każdą okazję. Chodzę w nich dopóki ich nie zajadę. Dobrze mi z tym” – podkreślił. „Jest tak dlatego, że po pierwsze zakupy odzieżowe traktuję jak przykrą konieczność i stratę czasu, a po drugie mamy na świecie nadprodukcję wszystkiego z odzieżą i obuwiem włącznie” – wyjaśnił.