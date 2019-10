Korwin-Mikke: Będziemy gadać, demaskować, proponować i kontrolować przekręty rządzących

Jacek Nizinkiewicz zapytał Janusza Korwin-Mikkego, czy gdyby w „PiS wykruszyła się część posłów, to czy rządzący mogą liczyć na parlamentarzystów Konfederacji”. – My PiS ostro krytykujemy. Oczywiście, gdyby PiS zechciało zrealizować spory kawałek naszego programu, to wszystko jest możliwe – stwierdził polityk. Korwin-Mikke przekazał także, jakimi projektami ustaw zamierza zająć się Konfederacja. – Na pewno w pierwszej kolejności LGBTQZ i 447 – a potem mamy „100 ustaw Mentzena" w aktualizowanej kolejności – powiedział.

„Będziemy gadać, demaskować, proponować”

Janusz Korwin Mikke mówił także o projekcie zaostrzającym ustawę antyaborcyjną i prognozował, w jaki sposób odniesie się do niego Prawo i Sprawiedliwość. – Tego akurat PiS nie przyjmie, bo boi się reakcji wyborców. Szanse są mniejsze niż w przypadku ustawy o likwidacji podatku dochodowego. Natomiast zakaz LGBTQZ mogą wprowadzić, bo nacisk ich wyborców będzie duży i oczywisty. Będziemy ich bezlitośnie przypierać do muru. Spróbujemy. W PiS są rozsądni ludzie – ale marne są szanse, żeby zgodzili się ograniczyć aborcje – komentował.

Janusz Korwin-Mikke w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” zapowiadał także, jaką rolę będzie odgrywać Konfederacja w Sejmie. – Będziemy gadać, demaskować, proponować – i kontrolować przekręty rządzących – zapowiedział polityk. Dodał, że Konfederacja będzie stanowić „opozycję merytoryczną”. – Zakładamy popieranie tych ustaw lub ich części, które są w zgodzie z naszą ideologią – wyjaśnił.

