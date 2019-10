Belgia ma nowego premiera. Po raz pierwszy w historii na to stanowisko wybrano kobietę

Zdjęcie z audiencji, na której Sophie Wilmes przyjęta została przez króla Filipa, zostało opublikowane w niedzielę na Twitterze pałacu. Wcześniej polityk była ministrem budżetu i służby publicznej. Zastąpi ją David Clarinval.

„Dziękuję wszystkim, którzy wykazali się entuzjazmem i wsparciem w obliczu tej nowej roli. To z pewnością nie będzie łatwe, ale zamierzam ciężko pracować w interesie wszystkich obywateli” – napisała na Twitterze nowa premier.

Sophie Wilmes pracowała w administracji Komisji Europejskiej oraz w firmie prawniczej jako doradca. Później zaangażowała się w działalność polityczną w ramach Ruchu Reformatorskiego. W 2007 została pierwszym zastępcą burmistrza miejscowości Rhode-Saint-Genèse, funkcję tę pełniła przez siedem lat. W 2014 wybrano ją do rady prowincji Brabancja Walońska.

W 2014 roku została członkinią Izby Reprezentantów. We wrześniu 2015 roku dołączyła do gabinetu Charles’a Michela. W 2019 uzyskała mandat posłanki do Izby Reprezentantów.