Śmierć przywódcy ISIS. Ukradziona bielizna al-Baghdadiego odegrała kluczową rolę w operacji USA

Jak twierdzi urzędnik Syryjskich Sił Demokratycznych to syryjscy Kurdowie umieścili szpiega w wewnętrznym kręgu Abu Bakr al-Baghdadiego. Szpieg ten miał ukraść parę majtek przywódcy Państwa Islamskiego, aby udowodnić jego tożsamość, a następnie pomógł w doprowadzeniu żołnierzy amerykańskich do syryjskiej kryjówki przywódcy Daesh.

„ Od 15 maja współpracowaliśmy z CIA w celu śledzenia Al Baghdadi i uważnego monitorowania go ” – napisał Polat Can z Syryjskich Sił Demokratycznych na Twitterze. – Nasze własne źródło, które było w stanie dotrzeć do Al Baghdadiego, przywiozło jego bieliznę do przeprowadzenia badania DNA i upewnienia się w 100 proc. że ta osoba to sam Al Baghdadi – dodał.

Kurdyjski urzędnik poinformował też, że decyzje o eliminacji Al Baghdadiego podjęto już miesiąc temu, jednak sama akcja miała być opóźniona ze względu na wycofanie sił amerykańskich i turecka inwazję na Syrię.

W niedzielę 27 października prezydent Stanów Zjednoczonych poinformował, że Abu Bakr Al-Baghdadi nie żyje. – Zeszłej nocy USA wymierzyły sprawiedliwość najgorszemu terroryście na świecie – przekazał Donald Trump. Przywódca ISIS został namierzony w północno-zachodniej Syrii.

– Nie zginął jak bohater, zginął jak tchórz. Zginął w tunelu bez wyjścia, skamląc, płacząc i krzycząc przez cały czas, zabierając ze sobą trójkę dzieci. Całe miejsce zostało wcześniej oczyszczone, a bojownicy poddali się albo zostali zabici. Wyprowadzono jedenaścioro małych dzieci, żadne z nich nie zostało ranne. W tunelu pozostał tylko Baghdadi, który zabrał ze sobą trójkę swoich małych dzieci. Prowadził je na pewną śmierć. Dobiegł do końca tunelu, goniony przez nasze psy. Tam zdetonował pas (z ładunkami wybuchowymi, tzw. pas szahida – red.), zabijając siebie i trójkę dzieci. Jego ciało zostało rozerwane przez wybuch – dodał Trump. Amerykanie na miejscu przeprowadzili testy DNA i w ciągu piętnastu minut potwierdzili, że to Abu Bakr al-Baghdadi. – Zginał jak pies, jak tchórz – opowiadał prezydent Stanów Zjednoczonych.

