Ambasador Izraela w Polsce skrytykował Konfederację za antysemityzm. Winnicki odpowiedział

– Nie powiedziałbym, że Polska jest antysemicka. To absolutnie nieprawda – stwierdził nowy ambasador Izraela. – Ale czy są w Polsce jakieś przejawy antysemityzmu? Są. W trakcie wyborów widziałem przejawy antysemityzmu ze strony partii skrajnie prawicowych. Konfederacji i innych. Z tym musimy walczyć. Jest dla mnie trochę smutne, że taka partia (jak Konfederacja – red.) będzie w Sejmie – stwierdził Alexander Ben Zvi w rozmowie z Wyborcza.pl. Dyplomata dodał, że niepokoi go to, ponieważ „oni mają otwarte antysemickie stanowisko”.

Z kolei w wywiadzie dla „Super Expressu” ambasador stwierdził, że jeśli Konfederacja będzie powtarzać antysemickie wypowiedzi, to będzie problem. – To ludzie, którzy mają antysemickie poglądy i wypowiadają się przeciwko Żydom. (..) Zobaczymy, jak będą się zachowywać w Sejmie. Jeśli tam będą powtarzać swoje antysemickie slogany, będzie to problem. Jestem nie tylko dyplomatą, ale także Żydem, więc jeśli wypowiadają się przeciwko mnie, to mam prawo powiedzieć coś przeciwko nim – tłumaczył.

Rola nietykalnego podmiotu

Wypowiedź ambasadora skomentował podczas konferencji prasowej Robert Winnicki. – Jeśli pan ambasador dostrzegł antysemickie wypowiedzi, powinien postarać się, by zostały zgłoszone na prokuraturę, bo takie wypowiedzi są w Polsce karalne. A jeśli ich nie ma – a moim zdaniem takich wypowiedzi pan ambasador nie znajdzie – to niech uważa, ponieważ dopuszcza się zniesławienia – stwierdził polityk Konfederacji. – Ponadto próbuje w moim przekonaniu dokonać bardzo brzydkiego zabiegu polegającego na tym, że każda krytyka pod adresem państwa Izrael czy środowisk żydowskich (...) ma być od razu antysemityzmem. Jeśli tak ma być, to jest to skandaliczne ustawianie się na scenie międzynarodowej w roli nietykalnego podmiotu – dodał poseł.