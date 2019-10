Trzaskowski złożył wniosek o odwołanie burmistrza Włoch

O wniosku, który Rafał Trzaskowski skierował na ręce przewodniczącego rady dzielnicy Włochy Sylwii Ciekańskiej, poinformował na Twitterze rzecznik warszawskiego ratusza Kamil Dąbrowa. Zamieścił także sam dokument.

200 tys. złotych łapówki

Przypomnijmy, w wtorek 29 października agenci CBA zatrzymali burmistrza warszawskiej dzielnicy Włochy. Artur W. miał wpaść na gorącym uczynku, gdy przyjmował 200 tys. złotych łapówki od dewelopera. – Na gorącym uczynku, tuż po przyjęciu 200 tysięcy złotych zatrzymano burmistrza warszawskiej dzielnicy Włochy. Pieniądze wziął od znanego dewelopera i jednocześnie przedsiębiorcy budowlanego. Włodarz dzielnicy próbował ukryć gotówkę w garażu należącym do rodziny – poinformował w komunikacie rzecznik CBA Temistokles Brodowski. W zamian burmistrz miał wydawać decyzje administracyjne dotyczące warunków zabudowy, które były korzystne dla dewelopera. Artur W. miał też podejmować się załatwiania podobnych spraw w warszawskich urzędach.

Przeszukania i zatrzymania

Jak podaje CBA, z ustaleń śledztwa wynika, że miała to być kolejna transza gotówki przyjęta przez urzędnika. Funkcjonariusze przeszukali gabinet burmistrza i siedziby firm należące do biznesmena. Tam zabezpieczono dokumentację, nośniki danych i kopie binarne, które będą stanowić dowody w sprawie. Zatrzymany został także deweloper. Mężczyźni trafili do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

