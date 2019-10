„Pakt opozycji" w Senacie. „GW” ujawnia szczegóły spotkania liderów KO, Lewicy i PSL

Z ustaleń dziennikarzy „Gazety Wyborczej” wynika, że liderzy Platformy Obywatelskiej, SLD i PSL na pierwszym wspólnym spotkaniu ustalili, że kandydat opozycji na marszałka Senatu najprawdopodobniej zostanie zaaprobowany 8 listopada. Kolejne spotkanie przedstawicieli opozycji ma odbyć się w przyszłym tygodniu.

PSL i SLD mają zapewniać, że ich celem jest utrzymanie tzw. „paktu senackiego” i zapowiadają, że są gotowi zaakceptować kandydaturę na marszałka Senatu ze strony Koalicji Obywatelskiej. – Problemem jest brak konkretnego kandydata na marszałka ze strony Koalicji Obywatelskiej – powiedział „Gazecie Wyborczej” jeden z przedstawicieli PSL.

Kto zostanie kandydatem opozycji na marszałka Senatu?

Co ciekawe, w samej Koalicji Obywatelskiej również nie zapadła ostateczna decyzja, kto ma być oficjalnym kandydatem tego środowiska na marszałka Senatu. „Gazeta Wyborcza” podaje, że „frakcja buntowników widziałaby na fotelu marszałka Bogdana Zdrojewskiego”. Z kolei „młodzi” działacze „chcieliby, by to Krzysztof Brejza był marszałkiem lub przynajmniej wicemarszałkiem, a partyjny mainstream uznaje, że najlepszym kandydatem byłby Borusewicz".