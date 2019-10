Halloween w Białym Domu. Trump miał problem z Minionkiem

Co roku w Białym Domu organizowane są obchody święta Halloween, w których biorą udział dzieci żołnierzy oraz uczniowie okolicznych szkół podstawowych. Również tym razem najmłodsi przyszli spotkać się z parą prezydencką, ubierając się wcześniej w stroje nawiązujące do znanych bajek i filmów. Musieli przy tym uzbroić się w cierpliwość, stojąc wcześniej przez godzinę w kolejce. Ten wysiłek został jednak nagrodzony, a Donald i Melania Trump wręczali dzieciom słodycze marki Hershey.

Para prezydencka trzymała łakocie w koszykach, a najmłodsi podchodzili do nich z torebkami lub wiaderkami w kształcie dyni, dzięki czemu mieli gdzie schować słodycze. Problem pojawił się wówczas, gdy do Trumpów podeszło dziecko przebrane za Minionka. Bohater popularnej produkcji animowanej wprawdzie miał przy sobie specjalnie przygotowaną torbę, ale z niewiadomego powodu prezydent USA położył mu czekoladę na głowie. W ślad za mężem poszła jego małżonka, a cała sytuacja najwyraźniej rozbawiła parę prezydencką. Na pomoc zdezorientowanemu dziecku ruszyła jedna z obecnych w pobliżu kobiet, która podniosła słodycze i wrzuciła do torby Minionka. Incydent zarejestrowały kamery, a nagranie w ekspresowym tempie rozeszło się w mediach społecznościowych.

