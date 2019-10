Oto najbardziej aktywni posłowie VIII kadencji Sejmu. Zobacz ranking!

Mirosław Suchoń

Drugie miejsce zajmuje poseł Mirosław Suchoń z 952 zapytaniami.



Paweł Kobyliński

W sprawach mniejszej wagi posłowie mogą kierować do rządu zapytania poselskie. W tej kategorii rekordzistą jest poseł Paweł Kobyliński, który złożył dotychczas 1212 zapytań.



Paweł Skutecki

Na drugim miejscu z 1703 interpelacjami znalazł się poseł Paweł Skutecki.



Paweł Pudłowski

Konstytucja przyznaje Sejmowi uprawnienia kontrolne nad działalnością Rady Ministrów. Jednym z jej instrumentów są interpelacje. Na te pytania w sprawach o zasadniczym charakterze i odnoszące się do problemów związanych z polityką państwa premier i ministrowie mają obowiązek odpowiedzieć w terminie 21 dni. Najwięcej interpelacji w bieżącej kadencji (1855) złożył poseł Paweł Pudłowski.



Andrzej Matusiewicz

...i Andrzej Matusiewicz – 65 razy.



Andrzej Szlachta

Tworzenie prawa jest najważniejszym zadaniem każdego parlamentu. Podczas prac legislacyjnych szczególna rola przypada posłom sprawozdawcom. Przedstawiają oni całej Izbie stanowisko, jakie na temat każdego z projektów ustaw zajęła pracująca nad nim komisja. Najwięcej razy rolę tę pełnili posłowie Andrzej Szlachta – 67 razy...



Robert Warwas

...i Robert Warwas. Głosowali 8 152 razy, co oznacza, że uczestniczyli w 99,94 proc. głosowań.



Jerzy Gosiewski

Jednym z podstawowych obowiązków poselskich jest udział w głosowaniach. Sejm uchwala w ten sposób ustawy, podejmuje uchwały, obsadza istotne stanowiska państwowe, decyduje też o losach ministrów czy całego rządu udzielając (bądź nie) wotum zaufania czy nieufności. Pod tym względem palmę pierwszeństwa dzierżą posłowie Jerzy Gosiewski...



Jerzy Meysztowicz

i Jerzy Meysztowicz (661 razy).



Mirosław Suchoń

Solą parlamentaryzmu są debaty. Posłowie wyrażają w ten sposób swoje zdanie o projektach ustaw, działaniach rządu i poszczególnych ministrów, zadają też ważne pytania i wygłaszają istotne oświadczenia. Podczas obrad w Sali Posiedzeń najczęściej zabierali głos posłowie: Mirosław Suchoń (760 razy)...