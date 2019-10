PKW rozpatrzyła skargę Koalicji Obywatelskiej. „To zarzut kosmiczny”

Koalicja Obywatelska złożyła protest w związku z kartami do głosowania w wyborach do Senatu. W jednym z okręgów na kartach z kandydatami logo komitetu Koalicji Obywatelskiej zostało umieszczone w kwadracie. – Ono miało kształt kwadratu i instrukcja, która była na tej karcie, na dole, mówiła, że należy postawić znak „x” przy nazwisku, nie z lewej strony, tylko przy nazwisku. I mamy dowody na to, zdjęcia kart, z których wynikało, że wiele osób mniej zorientowanych po zapoznaniu się z tą instrukcją, stawiało znak „x” z prawej strony, czyli w tym kwadracie KO. Uważamy, że te głosy powinny być zaliczone, że te głosy były faktycznie głosami na kandydatów KO – stwierdził Marek Borowski na zorganizowanej kilka dni temu konferencji prasowej.

„Ten zarzut jest chybiony”

Państwowa Komisja Wyborcza rozpatrzyła protest Koalicji Obywatelskiej. – Ten zarzut jest chybiony. Wyborca nie głosuje na logo, a na pustą kratkę po lewej stronie, przy nazwisku kandydata. Logo w takim kształcie, jak w przypadku jednego z komitetu, ten komitet sam nam przedstawił. (…) To była inicjatywa samego komitetu. Naszym zdaniem jest to zarzut absurdalny. (…) To zarzut kosmiczny! – powiedział w środę 30 października Wiesław Kozielewicz. Słowa szefa PKW cytuje portal wpolityce.pl.

