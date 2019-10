Trump zamieścił fotomontaż, gdzie bohatera wojennego zastąpiono... psem. A to nie koniec

W niedzielę prezydent Stanów Zjednoczonych, informując o śmierci Abu Bakr al-Baghdadiego, podkreślał istotną rolę, jaką w namierzeniu przywódcy tzw. Państwa Islamskiego odegrały psy towarzyszące siłom specjalnym USA. W poniedziałek Donald Trump zdecydował się na odtajnienie wizerunku psa, który został w tej operacji ranny. Trump opublikował zdjęcie na Twitterze, podkreślając, że pies „wykonał świetną robotę”. Media informowały też, że psi bohater dostanie zaproszenie do Białego Domu.

W oczekiwaniu na odwiedziny prawdziwego „Conana” , jak o psie pisały amerykańskie portale, Donald Trump zamieścił na Twitterze... fotomontaż z czworonogiem. Dziennikarze szybko ustalili, że do stworzenia fałszywki zostało użyte zdjęcie z 2017 roku, kiedy to medal otrzymywał James McCloughan. Weteran amerykańskiej armii został nagrodzony za uratowanie życia dziesięciu osób w trakcie wojny w Wietnamie. Medal Honoru (Medal of Honor), który widać na oryginalnej fotografii, to najwyższe odznaczenie wojskowe w Stanach Zjednoczonych, nadawane przez prezydenta w imieniu Kongresu za wyjątkowe akty męstwa z narażeniem życia.

Na niestosowność sytuacji, w której zastępuje się w programie graficznym bohatera wojennego zdjęciem psa, zwrócili uwagę dziennikarze. „James McCloughan przez dwa dni był pod ostrzałem Wietkongu, ocalił dziesięciu ludzi, dostał odłamkiem granatu, został postrzelony w głowę i ramię, odmówił ewakuacji. Dziś został zastąpiony zdjęciem psa” – skomentował David Freedlander.