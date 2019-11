„Można się było tego spodziewać”, „Fajna kandydatura”. Czarzasty o kandydacie Lewicy na prezydenta

– Jeżeli chodzi o (wspólną – red.) partię, jesteśmy po dużych konsultacjach z Wiosną w tej sprawie, również w kierownictwach naszych partii. Mam bardzo pozytywną opinię, jeśli chodzi o SLD. W sprawie Adriana (Zandberga – red.) – jak się spotkaliśmy 4 miesiące temu było jasne, że on idzie swoją partią i nie mamy absolutnie żadnej pretensji, bo tak ustaliliśmy – powiedział Włodzimierz Czarzasty w rozmowie z Dorotą Gawryluk w „Gościu Wydarzeń” w Polsat News. Słowa lidera SLD cytuje portal 300polityka.pl.

Kto będzie kandydatem Lewicy w wyborach prezydenckich?

Włodzimierz Czarzasty na antenie Polsat News mówił także o kandydacie Lewicy w wyborach prezydenckich, które odbędą się już w przyszłym roku. – Jesteśmy bardzo dalece porozumieni w tej sprawie. Będziemy to komunikowali wszystkim, bez żadnych problemów. Poinformujemy w przyszłym tygodniu, kiedy to się stanie. Jeżeli będzie Robert Biedroń, to wszyscy powiedzą, że można się było tego spodziewać. Jeżeli będzie pan Zandberg, wszyscy powiedzą, że też fajna kandydatura – prognozował polityk.

