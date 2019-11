Taką emeryturę otrzyma Donald Tusk. Kwota jest imponująca

Donald Tusk dostanie gigantyczną emeryturę z Unii Europejskiej, plus dodatkowo – świadczenie z Polski, co łącznie da kwotę ok. 30 tys. złotych – informuje „Super Express”.

Donald Tusk został przewodniczącym Rady Europejskiej 1 grudnia 2014 roku. Jak informuje „Super Express”, pensja polityka wynosiła 105 tys. złotych miesięcznie. Z ustaleń dziennikarzy wspomnianego źródła wynika, że „europejska emerytura” Tuska na ponad półmetku pięcioletniej kadencji w Brukseli wynosiłaby 13 tys. zł, a gdy dobiegnie końca będzie wynosiła 21 tys. zł. miesięcznie. Po dodaniu do tej sumy krajowej emerytury Tuska, były premier polskiego rządu będzie otrzymywał co miesiąc około 30 tys. złotych – podaje „Super Express”. Czy Donald Tusk wystartuje w wyborach prezydenckich? W środę 30 października odbył się Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej. Tematem, oprócz rozliczeń wyborów parlamentarnych oraz kwestii przywództwa w partii, były także nadchodzące wybory prezydenckie. Politycy PO, w tym Małgorzata Kidawa-Błońska i Grzegorz Schetyna, zgodnie powtarzają, że w partii obędą się prawybory, które wyłonią najlepszego kandydata na prezydenta, jeżeli Donald Tusk nie zdecyduje się kandydować. Szef Rady Europejskiej zapowiadał wcześniej, że decyzję dotyczącą swojej przyszłości politycznej ogłosi 2 grudnia. Od tego czasu pojawiła się nowa opcja – Donald Tusk mógłby zostać szefem Europejskiej Partii Ludowej. Były premier musi więc zdecydować, czy chce wrócić do polskiej polityki, czy pozostać aktywny na forum europejskim.