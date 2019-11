Władysław Kosiniak-Kamysz wystartuje w wyborach? „Chcemy prezydenta niezależnego”

– Chcemy prezydenta niezależnego, który nie lęka się nawet najsurowszego prezesa. Chcemy prezydenta roztropnego, który nie podpisuje z marszu wszystkich ustaw, ale który także w głupi sposób ich nie blokuje, jeżeli są dobre dla obywateli. Chcemy prezydenta, a nie rezydenta, który kursuje pomiędzy pałacykiem w Wiśle a rezydencją w Juracie. Chcemy prezydenta, który wie, czego chce i jedynym wyznacznikiem dla niego jest wola narodu – wyliczał Władysław Kosiniak-Kamysz. – Chcemy prezydenta, który nie musi wręczać nominacji pod osłoną nocy, bo z każdej swojej nominacji będzie po prostu dumny. Chcemy prezydenta, z którego będą dumni Polacy niezależnie, na kogo głosują i skąd pochodzą – dodał.

W dalszej części wypowiedzi lider PSL nakreślił plany na przyszłość. – Jesteśmy gotowi stanąć do tych wyborów, jesteśmy do tego przygotowani. Chciałbym wezwać do szerokiego porozumienia wszystkie siły polityczne. Ja osobiście jestem do tego gotowy – powiedział polityk.

„Ruszamy w Polskę”

Słowa Władysława Kosiniaka-Kamysza na Twitterze zacytował rzecznik PSL. „Żeby wygrać wybory prezydenckie trzeba zjednoczyć różne środowiska. Zanim przystąpi się do wyborów i wystawi kandydata trzeba podjąć wysiłek zbudowania ruchu społecznego. Jestem do tego gotowy, jestem gotowy do debat. Ruszamy w Polskę!” – czytamy we wpisie Jakuba Stefaniaka.

