Donald Tusk zlecił sondaż prezydencki? „Nie zaryzykuje starcia z Andrzejem Dudą”

Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że przewodniczący Rady Europejskiej miał zlecić polskiej firmie przeprowadzenie sondażu, by sprawdzić, jakie miałby szanse w wyborach prezydenckich. Badanie miało zostać wykonane po wyborach parlamentarnych przez polską firmę. Z sondażu miało wynikać, że dla Donalda Tuska „ogromnym ryzykiem byłoby kandydowanie w elekcji prezydenckiej” – podaje Wirtualna Polska.

„Andrzej Duda jest faworytem nadchodzących wyborów”

Ewentualną możliwość startu Donalda Tuska w wyborach prezydenckich skomentował Michał Dworczyk. – Moim zdaniem Donald Tusk nie zaryzykuje starcia z Andrzejem Dudą. W ostatnich miesiącach zamiast być – zgodnie ze swoim stanowiskiem – niezależnym unijnym urzędnikiem, szef Rady Europejskiej angażował się w politykę wewnątrzkrajową po stronie jednej ze stron sporu. Gdyby to jego zaangażowanie było owocne, mógłby rozważać powrót. Jednak każda z interwencji Donalda Tuska w sytuację polityczną kończyła się raczej spadkiem niż wzrostem poparcia dla opozycji – powiedział polityk w wywiadzie dla „Do Rzeczy”.

Michał Dworczyk podkreślał także, że „prezydent Andrzej Duda jest świetnie przygotowany do kolejnej kampanii, dobrze reprezentuje nasz kraj zarówno na forum wewnętrznym, jak i zewnętrznym”. – Badania poziomu zaufania jednoznacznie wskazują na to, że Polacy doceniają jego prezydenturę. Dlatego niezależnie od pomysłów opozycji, to Andrzej Duda jest faworytem nadchodzących wyborów – dodał. Jednocześnie zaznaczył, że tylko ciężka praca prezydenta i obozu Zjednoczonej Prawicy może „zagwarantować zwycięskie poparcie społeczne w przyszłorocznych wyborach”.

