Ministerstwo Zasobów Narodowych. Tak ma nazywać się nowy resort

O przywróceniu w nowej wersji zlikwidowanego przez PiS Ministerstwa Skarbu Państwa krajowe media informowały od kilku dni. Na jego czele miałby stanąć Jacek Sasin. To właśnie ten polityk w rozmowie z TVP potwierdził, że najprawdopodobniej powstanie resort, „który będzie skupiać nadzór nad spółkami Skarbu Państwa”. Dodawał jednak, że nie wie, czy on sam obejmie tekę ministra.

Komentując utworzenie MZN Jacek Sasin podkreślał, że jest to „bardzo poważny” obszar działania kraju. - Poważny, ponieważ dający instrumenty do prowadzenia bardzo aktywnej polityki rozwoju. Dzięki ostatnim czterem latom dobrego zarządzania tymi spółkami, wiele z nich wypracowało naprawdę bardzo potężne zasoby finansowe - tłumaczył. Dodawał też, że państwowy majątek nie jest po to, by budować na nim swoje kariery, lecz dbać o interes publiczny.

Ministerstwo Skarbu Państwa utworzone zostało w 1996 roku, a zlikwidowane przez rząd Beaty Szydło w 2016 roku. Ostatnim ministrem w tym resorcie był Dawid Jackiewicz.

Dyskusje o rządzie

W środę 30 października odbyło się spotkanie władz Zjednoczonej Prawicy. Trwało ono około cztery godziny, a tuż po jego zakończeniu wydano komunikat w sprawie podjętych decyzji. W dokumencie udostępnionym przez rzeczniczkę prasową Prawa i Sprawiedliwości, czytamy o ustaleniach rady w składzie Prezydium Komitetu Politycznego PiS, poszerzonego o przedstawicieli władz partii koalicyjnych Solidarna Polska i Porozumienie.

Podano, że rada „potwierdziła gotowość kontynuacji współpracy politycznej w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy w oparciu o wspólne założenia ideowe i programowe zawarte w programie Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy” . Ponadto, rada potwierdziła rekomendację na urząd Prezesa Rady Ministrów dla obecnego premiera Mateusza Morawieckiego. W dokumencie podano też, że Prezydium Komitetu Politycznego PiS i władze koalicyjne Solidarnej Polski i Porozumienia ustaliły strukturę przyszłego rządu Zjednoczonej Prawicy.

