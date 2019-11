Wiceminister o kandydaturach PiS na sędziów TK: Nie jestem ich entuzjastą

Ryszard Terlecki poinformował Polską Agencję Prasową, że kandydatami PiS na sędziów Trybunału Konstytucyjnego zostali Stanisław Piotrowicz, Krystyna Pawłowicz i Elżbieta Chojna-Duch. Kandydatury te wywołały spore poruszenie zarówno wśród polityków opozycji, komentatorów w mediach społecznościowych, jak i polityków Zjednoczonej Prawicy. – Te kandydatury nie były przedmiotem uzgodnień koalicyjnych z PiS i na pewno będziemy o nich rozmawiać. Ta informacja jest dla nas nową i muszę przyznać, że zaskakującą – powiedział na antenie Polsat News wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa z partii Porozumienie Jarosława Gowina.

Poseł podkreślił, że „w tej sprawie kwestii merytorycznych nie ma co podnosić”. – Mówimy o prawnikach, uznanych kwalifikacjach prawnych, ale też o pewnej warstwie estetyki w polityce, która jest niezwykle istotna. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego powinni być osobami spełniającymi wszystkie te kryteria, łącznie z kryterium estetyki – podkreślił Marcin Ociepa dodając, że powinniśmy poważnie zastanowić się, jaki sygnał wyślemy do społeczeństwa mianując takich sędziów. – To będzie przedmiotem naszych rozmów – zaznaczył wiceminister.

