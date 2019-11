Robert Biedroń zapowiada start na prezydenta? Nawiązanie do Obamy to nie przypadek

Lewica nie zadeklarowała jeszcze, kto zostanie jej kandydatem na prezydenta. Szef SLD Włodzimierz Czarzasty jasno mówił jednak, że wybór rozegra się między Adrianem Zandbergiem z partii Razem, który został w październiku wybrany na posła i eurodeputowanym, byłym prezydentem Słupska Robertem Biedroniem, który był szefem kampanii Lewicy do parlamentu.

Biedroń na prezydenta?

W poniedziałek 4 listopada ten drugi zamieścił na Twitterze intrygujący wpis, który – co ciekawe – został polubiony przez Adriana Zandberga. Co takiego napisał Robert Biedroń? „Yes, we can... but, can I? If u know what I mean. Hasłem wyżej w 2008 roku swoją kampanię zainaugurował 44. Prezydent USA Barack Obama” – czytamy na Twitterze polityka. „Tak, możemy” – to hasło z kampanii Baracka Obamy. „Ale czy ja mogę? Jeśli wiecie, co mam na myśli” – dodał do niego Biedroń. Czy to znaczy, że Lewica ma już kandydata na prezydenta?

