Robert Biedroń zapowiada start na prezydenta? Nawiązanie do Obamy to nie przypadek

Lewica nie zadeklarowała jeszcze, kto zostanie jej kandydatem na prezydenta. Szef SLD Włodzimierz Czarzasty jasno mówił jednak, że wybór rozegra się między Adrianem Zandbergiem z partii Razem, który został w październiku wybrany na posła i eurodeputowanym, byłym prezydentem Słupska Robertem Biedroniem, który był szefem kampanii Lewicy do parlamentu.

Biedroń na prezydenta?