Prezydent wskazał Macierewicza na marszałka seniora. Wcześniej nazywał jego metody „ubeckimi”

Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej ocenił, że wskazanie Antoniego Macierewicza na marszałka seniora kompromituje prezydenta Andrzeja Dudę. „Przecież sam jego metody jako szefa MON nazwał »ubeckimi«. Prezydent akceptuje tym samym oszustwo »podkomisji smoleńskiej«, niegodziwości i kłamstwa Macierewicza (mistrale za dolara). Dzieli Polaków. Wstyd!” – ocenił.

Chodzi o nagranie z 2017 roku z prezydentem, który w rozmowie z jednym z gapiów zgromadzonych przy okazji Święta Niepodległości, krytykuje szefa MON. „Panie prezydencie, co z panem Antonim, dogadacie się jakoś panowie?” – pyta mężczyzna. „Musi sobie parę rzeczy przemyśleć. Jak będzie wobec uczciwych oficerów stosował takie ubeckie metody, jak Platforma stosowała wobec niego, to będzie kiepsko” – odpowiedział prezydent.

– Traktuję to jako wypowiedź prywatną, ona została upubliczniona. Ja po prostu powiedziałem, co myślę w tej sytuacji, kiedy tamto pytanie padło – mówił później pytany o swoje słowa Andrzej Duda w TVP Info. Do sprawy do tej pory nie odniósł się sam Macierewicz, jednak zrobili to jego najbliżsi współpracownicy. Były wiceszef MON Tomasz Szatkowski stwierdził, że „mogły one boleć mojego szefa i chyba nie jest dobrze, że one padły w taki sposób”. – Te słowa na pewno nie były właściwe, szczególnie w odniesieniu do ministra Macierewicza, który poniósł bardzo osobiste straty – ojciec ministra Macierewicza zginął w wyniku działań Urzędu Bezpieczeństwa – mówił.