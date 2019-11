Polityk KO o Macierewiczu: Ma piękną kartę opozycyjną. Bojkotowanie go byłoby niemądre

Polityk Koalicji Obywatelskiej wyjaśniła, że bojkotowanie pierwszego posiedzenia Sejmu w związku z wyborem Antoniego Macierewicza na marszałka seniora było „dziwne” . Jak tłumaczyła, wyborcy oczekują działania, dlatego oddali na danych polityków głos w wyborach.



W ocenie Piekarskiej, Macierewicz jest na tyle doświadczonym politykiem, że sprawnie przeprowadzi pierwsze posiedzenie Sejmu. – To polityk konserwatywny, ale biorąc pod uwagę, jakie zadania ma do przeprowadzenia marszałek senior, który ma doprowadzić do wyboru władz Sejmu, bojkotowanie byłoby niezrozumiałe dla wyborców i niemądre – mówiła. Dodała przy tym, że były lepsze kandydatury na marszałka seniora niż Antoni Macierewicz. – Szkoda także, że nie został nim Jarosław Kaczyński. Inna droga to kandydatura Iwona Śledzińska-Katarasińska – wspominała.

Piekarska wspomniała ponadto, że Antoni Macierewicz ma „piękną kartę opozycyjną” . – Zaczął działać w opozycji wtedy, kiedy nikomu jeszcze się nie śniło, że nastąpi zmiana ustroju – mówiła. – Zaczął działać jeszcze w Komitecie Obrony Robotników. To piękna karta i świadczy o dużej odwadze. To było kilkadziesiąt lat temu i tego nikt mu już nie odbierze. Zostanie na kartach historii, tej ładnej, pięknej historii. Natomiast przez ostatnie lata już po okresie transformacji obserwujemy polityka, który jest niezwykle – żeby to określić delikatnie – kontrowersyjny – dodała.

