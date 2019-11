Korwin-Mikke: Małżeństwo z szympansicą ma pewien biologiczny sens. W małżeństwie z drugim mężczyzną...

Zdaniem nowo wybranego posła nauczanie dzieci o seksie powoduje, że „miłość zmienia się coś na kształt odrabiania lekcji” . – To staje się nudne. Coraz więcej ludzi ucieka od seksu, bo za dużo tego mają. To musi być zakazane, bo owoc zakazany nęci – tłumaczył Janusz Korwin- Mikke, zapowiadając pomysł wprowadzenia zakazu edukacji seksualnej.

Obecna w studiu Joanna Senyszyn przeciwstawiała się jego pomysłom, tłumacząc, że lekcje i parady to ważne miejsce dyskusji o „równości” . Posłanka Lewicy tłumaczyła, że nie można prowadzić do dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu, w tym z powodu orientacji seksualnej. – Chodzi o to, że osoby o innej orientacji niż heteroseksualna miały możliwość tworzyć związki partnerskie, zawierać małżeństwa jeżeli chcą – wyjaśniała Senyszyn.

Korwin-Mikke w odpowiedzi spytał, czemu nie może zawrzeć związku małżeńskiego z wielorybem albo z dwiema kobietami. – Małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety. Żeby powiedzieć to jasno i brutalnie – jest bardzo mała szansa, bo wymaga to dwóch defektów genetycznych, że mężczyzna spłodzi dziecko z szympansicą. Więc małżeństwo z szympansicą ma pewien biologiczny sens. W małżeństwie z drugim mężczyzną nie można mieć dzieci, więc to nie jest małżeństwo z definicji – tłumaczył Korwin-Mikke.

Czytaj także:

Posłanka KO odmówiła występu z Korwin-Mikkem. Twierdzi, że klepnął ją w pośladek