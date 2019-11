Nitras skrytykował Kosiniaka-Kamysza. Zadarł z mediami społecznościowymi PSL

Nitras podpadł ludowcom tym, że na antenie RMF FM porównał lidera tej formacji do innego polityka, byłego szefa Nowoczesnej. – Kosiniaka-Kamysza stawiam trochę w jednym rzędzie z Ryszardem Petru – stwierdził. „Nitras, nawet Rysiu Petru miałby większe szanse na wygraną z Dudą, niż kandydat Koalicji Obywatelskiej” – napisano w odpowiedzi z konta PSL na Twitterze.

„A dlaczego tak sądzicie?” – próbował nawiązać dyskusję profil Koalicji Europejskiej. „Bo to prawda” – wtrącił się popierający PSL Michał Dziubak. W odpowiedzi mógł przeczytać o „sodowej 8,5 proc”. Wtedy do dyskusji wróciło PSL, przypominając innego kandydata, któremu sondaże przed wyborami prezydenckimi dawały jedynie 8,5 proc.

W odpowiedzi Koalicja Obywatelska odpisała, że to „Jacek z Michałem” lekceważyli Andrzeja Dudę. „Ups. Teraz są u was” – zwrócono uwagę PSL-owi. „Nadal zalecamy herbatę zamiast sodowej od rana” – zakończyło pewne nokautu KO. „Wolelibyśmy to, co Sławek” – odpisano w zagadkowy (͡° ͜ʖ ͡°) sposób z konta PSL. Ciekawe, co autorzy mogli mieć na myśli?

