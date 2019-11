To już oficjalne. Tomasz Grodzki kandydatem opozycji na marszałka Senatu

– Będę rekomendował zarządowi Platformy Obywatelskiej prof. Tomasza Grodzkiego na kandydata na marszałka Senatu – poinformował Grzegorz Schetyna. – Prof. Grodzki jako pierwszy ujawnił próby korupcji politycznej PiS w Senacie – stwierdził. Dodał także, że opozycja chce pokazać, że „polski parlament może tak funkcjonować jak Senat w kadencji 2019-2023” .

Lider Platformy Obywatelskiej poinformował ponadto, że na wicemarszałka Senatu będzie rekomendował senatora Koalicji Obywatelskiej Bogdana Borusewicza.

Tomasz Grodzki

Tomasz Grodzki jest polskim lekarzem, chirurgiem i politykiem. Jest absolwentem Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. W wyborach samorządowych w 2006, 2010, 2014 z listy Platformy Obywatelskiej był wybierany na radnego szczecińskiej rady miejskiej. W 2014 roku kandydował do Parlamentu Europejskiego, ale nie uzyskał mandatu. W wyborach w 2015 roku startował do Senatu z ramienia PO i uzyskał mandat senatora. W wyborach w 2019 roku uzyskał senacką reelekcję, uzyskując 149 245 głosów.

Grodzkiemu zaproponowano tekę ministra