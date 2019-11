Borys Budka kandydatem na szefa klubu Koalicji Obywatelskiej

Jednocześnie kandydatką na wicemarszałka Sejmu została Małgorzata Kidawa-Błońska. We wpisie na Twitterze Borys Budka dodał, że nominacja dla kandydata na prezydenta oraz szefa PO ogłoszona zostanie 14 grudnia podczas konwencji krajowej. Kandydatów na prezydenta można zgłaszać do 19 listopada.

Partia Grzegorza Schetyny nie zadeklarowała jeszcze, kto będzie kandydatem Platformy na prezydenta. Przez długi czas nie wiadomo było, czy partia wystawi któregoś z krajowych polityków, czy do Polski wróci Donald Tusk, który kończy drugą kadencję w roli szefa Rady Europejskiej. Politycy PO zapowiadali, że od jego decyzji uzależnione jest to, czy w partii odbędą się prawybory. We wtorek 5 listopada Donald Tusk ogłosił, że nie będzie ubiegał się o najwyższy urząd w państwie.

Czytaj także:

Kiedy poznamy kandydata PO na prezydenta? Już wszystko jasne