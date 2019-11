NA ŻYWO: Mateusz Morawiecki ogłasza skład rządu

20:00 Zakończyła się konferencja Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego. Dziękujemy za śledzenie relacji we Wprost.pl 19:59 Podsumowując, z rządem żegna się Jerzy Kwieciński (finanse, inwestycje, rozwój), Krzysztof Tchórzewski (energia), Bożena Borys-Szopa (rodzina, praca, polityka społeczna) 19:58 Tak będzie wyglądał skład nowego rządu, jeśli zostanie zaakceptowany przez parlament i prezydenta 19:57 Michał Dworczyk nadal będzie sprawował funkcję szefa KPRM 19:56 Na czele MEN pozostanie Dariusz Piontkowski 19:55 Łukasz Szumowski nadal będzie pełnił funkcję ministra zdrowia 19:54 Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej obejmie Marlena Maląg 19:52 Ministerstwo energii zostanie rozwiązane. Nadzór nad spółkami energetycznymi i górniczymi przejmie minister Jacek Sasin Resort, który obejmie, będzie nosił nazwę Ministerstwa Nadzoru Właścicielskiego 19:52 Klimat, odnawialne źródła energii, obniżenie emisji CO2 - tymi kwestiami zajmie się Michał Kurtyka 19:52 Powstanie nowy resort zasobów naturalnych, którym pokieruje Michał Woś 19:51 Tadeusz Kościński nowym ministrem finansów

Małgorzata Jarosińska-Jedynak - minister zajmująca się funduszami unijnymi 19:50 Z rządem pożegna się Jerzy Kwieciński 19:51 Bez zmian w ministerstwie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej - resortem pokieruje Marek Gróbarczyk 19:50 Jadwiga Emilewicz w ministerstwie rozwoju otrzyma nowe kompetencje - zajmie się budownictwem i planowaniem przestrzennym oraz turystyką. Do tej pory była ministrem przedsiębiorczości i technologii. 19:49 Andrzej Adamczyk zachowuje swoje stanowisko w resorcie infrastruktury 19:48 Cały pion europejski będzie częścią KPRM i zajmie się nim Konrad Szymański. Szefem MSZ pozostanie Jacek Czaputowicz 19:48 Mariusz Kamiński dalej będzie kierował MSWiA oraz zostanie koordynatorem służb specjalnych 19:46 Nie wyznaczono nazwiska ministra sportu 19:47 Szefem MON pozostanie Mariusz Błaszczak 19:45 Jan Ardanowski - ministerstwo rolnictwa 19:45 Jarosław Gowin - ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego 19:44 Piotr Gliński - ministerstwo kultury 19:44 Oto nowi ministrowie 19:43 - Jestem przekonany, że będzie to bardzo sprawna, dobra drużyna, która będzie współpracowała ze sobą dla realizacji celów - podkreśla szef polskiego rządu 19:42 - Polacy po raz drugi z rzędu powierzyli PiS samodzielne rządy. Będziemy kontynuować nasze zapowiedzi - deklaruje Morawiecki 19:41 Mateusz Morawiecki przedstawia skład nowego rządu 19:40 - Chcemy dokonać postępu i uniknąć niebezpieczeństw związanych z możliwym spowolnieniem gospodarczym - deklaruje prezes PiS. 19:39 Głos zabiera Jarosław Kaczyński. - Zakończyło się posiedzenie Komitetu Politycznego PiS. To zgodnie ze statusem najważniejszy organ partii. Zaakceptowaliśmy gabinet przedstawiony przez Mateusza Morawieckiego, to będzie rząd kontynuacyjny i rząd dobrej zmiany - mówi prezes PiS. 19:24 Oczekiwanie na premiera przedłuża się



już za chwilę Mateusz Morawiecki, który ponownie stanie na czele rządu, ogłosi skład swojego nowego gabinetu. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z wystąpienia premiera