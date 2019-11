Dominik Tarczyński wystąpił w arabskiej telewizji. Mówił o imigrantach i wielokulturowości

PiS doszedł do władzy w 2015 roku po kampanii wyborczej, w której skupiono się na hojnych obietnicach socjalnych oraz podkreślaniu wartości konserwatywnych. Al Jazeera przypomniała, że odmowa przyjęcia uchodźców oraz reformy sądownictwa doprowadziły do konfliktu z Unią Europejską. Dominik Tarczyński stwierdził na antenie arabskiej stacji telewizyjnej, że Polska nie jest niczemu winna i popiera politykę imigracyjną. – Nie chcemy, aby Polska została przejęta przez muzułmanów, buddystów lub kogoś innego i nikt nigdy nie zmusi nas do przyjmowania muzułmanów, buddystów i niewierzących w ogromnych ilościach – powiedział poseł PiS.

Dominik Tarczyński przyznał, że w przeszłości mieszkał w Wielkiej Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych, które są społeczeństwami wielokultorowymi i nie widzi w tym żadnej wartości. – Doceniam wartości obecnie promowane przez władze w Polsce. Dla mnie, wielokulturowe społeczeństwo, to nie jest wartość, to nie jest cnota. Kultura chrześcijańska, prawo rzymskie, greccy filozofowie, to są dla nas cnoty – wyjaśnił parlamentarzysta.

Czytaj także:

Szymon Hołownia liderem nowego projektu politycznego?