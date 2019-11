Maląg, Woś i znane twarze z poprzedniej kadencji. Oto nowy rząd Mateusza Morawieckiego

Michał Dworczyk - szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.



Dariusz Piontkowski - Ministerstwo Edukacji Narodowej



Małgorzata Jarosińska-Jedynak - Ministerstwo ds. funduszy unijnych

29 listopada 2018 r. została powołana na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Zajmowała się między innymi wdrażaniem funduszy unijnych na innowacje (Program Inteligentny Rozwój), cyfryzację (Program Polska Cyfrowa) i kapitał ludzki (Program Wiedza Edukacja Rozwój). Do jej obowiązków należał też nadzór nad programem Dostępność Plus.



Marlena Maląg - Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej

To nowa twarz w rządzie Mateusza Morawieckiego. W przeszłości była m.in.zastępcą prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego, wicestarostą ostrowskim, wicewojewodą wielkopolskim, a także prezesem Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych (od 2018 r.). W wyborach 13 października Marlena Maląg została wybrana do Sejmu, kandydując w okręgu kaliskim i otrzymując 25 695 głosów.



Jacek Sasin - Ministerstwo Nadzoru Właścicielskiego

Ministerstwo energii zostanie rozwiązane. Nadzór nad spółkami energetycznymi i górniczymi przejmie minister Jacek Sasin Resort, który obejmie, będzie nosił nazwę Ministerstwa Nadzoru Właścicielskiego.



Michał Kurtyka - minister ds. klimatu, odnawialnych źródeł energii

Klimat, odnawialne źródła energii, obniżenie emisji CO2. Od 1 stycznia 2016 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Energii, gdzie był bezpośrednio odpowiedzialny za rozwój technologiczny oraz wprowadzanie innowacji do sektora energii, realizację polityki klimatycznej i energetycznej w sektorze paliwowo-gazowym, prowadzenie relacji międzynarodowych z państwami oraz organizacjami międzynarodowymi. Do jego obowiązków należało również nadzorowanie udziału państwa w największych polskich przedsiębiorstwach energetycznych w sektorze naftowym i gazowym, takich jak Orlen, Lotos i PGNiG. Był pomysłodawcą „Planu Rozwoju Elektromobilności”, a następnie pilotował tworzenie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, dzięki której te formy transportu będą mogły się dynamicznie rozwijać. 27 kwietnia 2018 r. powołany na stanowisko Pełnomocnika ds. Prezydencji COP 24.



Marek Gróbarczyk - Ministerstwo gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej



Łukasz Szumowski - Ministerstwo zdrowia



Marek Zagórski - Ministerstwo cyfryzacji



Tadeusz Kościński - Ministerstwo finansów

Tadeusz Kościński 16 stycznia 2018 r. został powołany na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Wcześniej pełnił funkcję wiceministra rozwoju. W lipcu 2019 roku objął stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów.



Michał Woś - Ministerstwo zasobów naturalnych (ministerstwo środowiska)

Zlikwidowane zostało ministerstwo środowiska w dawnym kształcie, a jego kompetencje powierzono innym resortom. Michał Woś obejmie ministerstwo odpowiadające za zasoby naturalne. Michał Woś urodzony w 1991 roku jest prawnikiem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 2016 r. był szefem Gabinetu Politycznego Ministra Sprawiedliwości. W 2014 roku został wybrany na radnego miasta Racibórz, był wiceprzewodniczącym Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz członkiem Komisji Oświaty. Jest inicjatorem Pracowni Liderów Prawa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. W czerwcu 2017 roku został powołany na wiceministra sprawiedliwości – w resorcie był odpowiedzialny za informatyzację wymiaru sprawiedliwości.



Jadwiga Emilewicz - Ministerstwo Rozwoju

Jadwiga Emilewicz w ministerstwie rozwoju otrzyma nowe kompetencje - zajmie się budownictwem i planowaniem przestrzennym oraz turystyką. Do tej pory była ministrem przedsiębiorczości i technologii.



Konrad Szymański - pion europejski polityki zagranicznej

Jak wyjaśnił premier Mateusz Morawiecki, z ministerstwa spraw zagranicznych wydzielony zostanie pion zajmujący się polityką europejską i ten zostanie bezpośrednio podporządkowany KPRM-owi. Pokieruje nim Konrad Szymański.



Jacek Czaputowicz - Ministerstwo Spraw Zagranicznych.



Zbigniew Ziobro - Ministerstwo Sprawiedliwości

Ziobro pozostanie też Prokuratorem Generalnym.



Mariusz Kamiński - Ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji

Kamiński pozostanie też koordynatorem służb specjalnych



Mariusz Błaszczak - Ministerstwo obrony narodowej



Andrzej Adamczyk - Ministerstwo infrastruktury i budownictwa



Ministerstwo sportu - na razie nie podano nazwiska ministra



Jan Krzysztof Ardanowski - Ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi



Jarosław Gowin - Ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego



Piotr Gliński - Ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego