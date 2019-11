Antoni Macierewicz marszałkiem seniorem Sejmu. Internauci odpowiadają memami

Informację o tym, że prezydent Andrzej Duda wyznaczył Antoniego Macierewicza na marszałka seniora Sejmu i Barbarę Borys-Damięcką na marszałka seniora Senatu przekazał dziś prezydencki rzecznik Błażej Spychalski. – Prezydentowi zależało na tym, by – tak jak w 2015 roku – marszałkiem seniorem Sejmu była osoba z piękną kartą opozycyjną. Stąd decyzja, że marszałkiem seniorem będzie Antoni Macierewicz – tłumaczył rzecznik Andrzeja Dudy. – Antoni Macierewicz podczas rozmowy zapewnił, że przeprowadzi pierwsze posiedzenie Sejmu w sposób należyty, godny, odpowiedni – podkreślił. Przypomniał, że zgodnie z prawem w przypadku Senatu marszałkiem seniorem musi być najstarszy senator, natomiast w przypadku Sejmu prezydent może wybrać spośród najstarszych posłów.

„Rola Marszałka Seniora Sejmu IX kadencji to, w tym historycznie doniosłym momencie, dla mnie szczególny zaszczyt i zobowiązanie. Dziękuję Polakom za zaufanie wyrażone w wyborach parlamentarnych” – napisał na Twitterze Antoni Macierewicz w reakcji na decyzję prezydenta Andrzeja Dudy.

Macierewicz nie był pierwszym wyborem

Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że Antoni Macierewicz nie był pierwszym wyborem Andrzeja Dudy na urząd marszałka seniora Sejmu. Tuż po wyborach rzecznik prezydenta miał podać, że wybierze na to stanowisko Iwonę Śledzińską-Katarasińską z Koalicji Obywatelskiej. Ponieważ ta propozycja nie przypadła do gustu kierownictwu partii rządzącej, wówczas głowa państwa miała zaproponować kandydaturę Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS nie chciał się jednak zgodzić. Co ciekawe, kandydatura Antoniego Macierewicza miała być również konsultowana z o. Tadeuszem Rydzykiem. – Głosy słuchaczy i widzów mediów prowadzonych przez redemptorystę są prezydentowi bardzo potrzebne. Decyzja o powołaniu Macierewicza otwiera drzwi Dudzie do toruńskich mediów – dodał rozmówca Wirtualnej Polski.