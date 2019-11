Waszczykowski krytycznie o propozycji premiera dot. MSZ. „To niefortunne rozwiązanie”

Podczas prezentacji składu nowego rządu Mateusz Morawiecki ogłosił zmiany, które obejmą Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Premier zapowiedział, że szefem polskiej dyplomacji pozostanie Jacek Czaputowicz. Jego kompetencje będą jednak znacznie uszczuplone. Cały tzw. pion europejski ma przejść pod kontrolę KPRM. Nadzór nad nim ma sprawować Konrad Szymański. Takie rozwiązanie skrytykował były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski.

W ocenie europosła PiS wydzielenie pionu europejskiego jest niefortunne. „Osłabia to MSZ. Może prowadzić do bałaganu kompetencyjnego i rywalizacji w Europie. Czy dla resortu europejskiego stworzy się odrębne placówki dyplomatyczne w państwach UE? Który resort będzie nas reprezentował w Europie?” – pytał polityk. Witold Waszczykowski podkreślił, że „tylko część spraw europejskich negocjowana i decydowana jest w instytucjach europejskich”. „Większość spraw decyduje się w stolicach państw członkowskich. Ten proces nadzoruje MSZ. Kto to teraz będzie robił? Europejska dyplomacja Szymańskiego?” – zastanawiał się.

Eurodeputowany nawiązał także do kwestii praworządności. „Który resort będzie bronił Polski przed procedurą art 7, przed atakami o brak praworządności? Czy to będzie nowy resort europejski, który w ramach MSZ nie był w stanie obronić nas przed atakami Timmermansa?” – napisał na Twitterze. „Wiele pytań i wątpliwości wynika z tego podziału” – podsumował.