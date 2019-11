Teka ministra za poparcie dla PiS. Senator PiS: Próbuje się zmienić demokratyczny wynik wyborów

Na chwilę obecną Prawo i Sprawiedliwość ma w Senacie 48 mandatów i jest w mniejszości. Koalicja Obywatelska ma 43 senatorów, trzech polityków wprowadziło do Senatu PSL, a dwóch Lewica. Trzy mandaty zdobyli kandydaci niezależni startujący z własnych komitetów, jednak sympatyzujący z opozycją. Od jakiegoś czasu pojawiały się doniesienia, że PiS próbuje przeciągnąć na swoją stronę opozycyjnych senatorów. W połowie października senator Koalicji Obywatelskiej, prof. Tomasz Grodzki (obecnie kandydat opozycji na marszałka Senatu - red.) przyznał, że „był sondowany, czy nie »wynająłby się« dla obozu rządzącego na ministra zdrowia”. Z kolei propozycję objęcia teki ministra sportu w zamian za poparcie dla PiS w Senacie miał otrzymać inne senator opozycji - Robert Dowhan. Krążącej informacji nie zdementował Waldemar Paruch z Centrum Analiz Strategicznych KPRM. Pytany na antenie RMF FM o to czy resort sportu mógłby objąć senator z opozycji stwierdził, że „nie jest to wykluczone”. – Ja tych rozmów nie prowadzę – dodał.

Taki sposób prowadzenia polityki nie przypadł do gustu wszystkim senatorom. – Wynik wyborów do Senatu mógł być inny, a w tej chwili próbuje się zmienić demokratyczny wynik wyborów. Nie wiem, czy to robi dobre wrażenie na elektoracie – powiedział w rozmowie z Polsat News Jan Maria Jackowski, senator PiS.

Propozycja dla senatora

Podczas piątkowej prezentacji składu nowego rządu Mateusz Morawiecki nie podał nazwiska osoby, która pokieruje resortem sportu. Jak informuje Onet, Prawo i Sprawiedliwość liczy na to, że na czele ministerstwa stanie senator KO Robert Dowhan. W zamian miałby zmienić polityczne barwy i popierać PiS w Senacie.

Co na to Robert Dowhan?

Senator zamieścił także oświadczenie na swoim profilu na Facebooku, w którym podkreślił, że przynajmniej w tej kadencji parlamentu nie wybiera się do żadnego ministerstwa. „Moje poglądy polityczne są stałe, a tak duże poparcie mojej osoby w tych i poprzednich wyborach są dla mnie oznaką wielkiego zaufania. I ja Państwa nie zawiodę” – podkreślił.

