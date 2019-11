Poseł PiS odpowiada na kontrowersyjny wpis Pawła Rabieja. „Naprawdę jesteś taki głupi?”

W sobotę 9 listopada miała miejsce 30 rocznica upadku muru berlińskiego. Z tej okazji wiceprezydent Warszawy opublikował wpis na Twitterze. „30 lat temu runął berliński mur. Runął faszyzm i komunizm, runie też wkrótce kaczyzm i putinizm. –” – napisał polityk. – „Nie da się oddzielić ludzi nowymi murami. Zwyciężą wolność, miłość i tolerancja” – dodał. Przy wpisie zamieścił też zdjęcie ze swoim partnerem Michałem Cessanisem.

Polityk zamieścił też drugi, dłuższy wpis na Facebooku, gdzie opisał swoje wspomnienia z upadku muru berlińskiego, który widział na własne oczy w Berlinie. Ponownie nawiązał też do współczesnych wydarzeń.

„ Upadek muru nie był jednak końcem historii, jak chciał Fukuyama. Historia toczy się nadal, bo niestety nigdy nie brakuje chętnych, by ludzi dzielić. Polityków, którzy chcą nakładać innym kajdany w imię własnych lęków, nieuctwa czy uprzedzeń ” – napisał Rabiej na Facebooku. – „ Faszyzm, komunizm, kaczyzm, orbanizm, putinizm – to wszystko przeminęło, właśnie przemija lub kiedyś przeminie, z mniejszym lub większym hukiem lub po cichu, i bez żadnego żalu. Przeminą nienawistnicy, których imienia nie warto nawet wymieniać, bo mimo że noszą biskupie szaty, zasługują jedynie na to, by smażyć się za nienawiść w wymyślonym przez siebie i dla siebie piekle ” – dodał.

Wielu internautów ostro skomentowało zestawienie w jednym wpisie „faszyzmu i komunizmu” wraz z „kaczyzmem i putinizmem”. Wśród krytykujących słowa Rabieja znalazł się też poseł PiS Jan Mosiński.