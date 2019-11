Kaczyński: Polska musi wypełnić historyczną misję. Tą misją jest podtrzymanie chrześcijańskiej cywilizacji

Pierwsza msza święta w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej odbyła się rano. Potem politycy PiS złożyli kwiaty przed pomnikiem śp. prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego przed budynkiem Dowództwa Garnizonu Warszawa oraz przed pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej na pl. Piłsudskiego.

O godzinie 19.00 w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela została odprawiona druga msza święta, w której udział wziął prezes PiS Jarosław Kaczyński. Następnie pod Pałac Prezydencki, a następnie na plac Piłsudskiego przeszedł Marsz Pamięci.

Pierwszy raz Jarosław Kaczyński wygłosił przemówienie pod Pałacem Prezydenckim. – Wiele razy w tym miejscu przemawiałem w trakcie tych marszów. One stały stały się częścią polskiej historii. Tego co dobre, chwalebne i dumne – podkreślał prezes PiS. Podziękował też organizatorom, jak i uczestnikom miesięcznic smoleńskich.

Zapowiedział też kontynuowanie tradycji miesięcznic dwa razy w roku. – Zrobiliśmy coś, co powtarzam, przejdzie do polskiej historii i co zasługuje na pamięć. Pamiętajmy o tym i przypominajmy o tym przynajmniej dwa razy do roku: 10 kwietnia i 10 listopada. Niech ta tradycja trwa – wezwał.

Drugie przemówienie Jarosława Kaczyńskiego miało miejsce pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego, który dokładnie 101 lat temu przybył do Warszawy i w kolejnych dniach objął władzę w Polsce. Prezes PiS skorzystał z okazji, żeby przypomnieć wiele dat, które doprowadziły do uzyskania przez Polskę niepodległości. Następnie odwołując się do przeszłości chwalił obecne rządy Prawa i Sprawiedliwości.

– Trzeba być gotowym do czynu, ale trzeba też pewne sprawy przemyśleć. Trzeba wiedzieć co zrobić najpierw, a co potem. Trzeba zdawać sobie jak wygląda realna sytuacja – i odpowiednio na nią reagować. To potrafił robić Piłsudski, Dmowski i inni ojcowie niepodległości. I my tę drogę musimy kontynuować – mówił Kaczyński.

Prezes PiS zapowiedział też, że jego partia będzie bronić polskiej suwerenności i wypełni historyczną misję jaką ma mieć Polska. – Będziemy bronić polskiej suwerenności w każdym wymiarze, również w sferze kultury obyczaju. Nasz naród musi wypełnić historyczną misję, bo my mamy taką misję. Tą misją jest podtrzymanie chrześcijańskiej cywilizacji – zapowiedział prezes PiS.

Następnie politycy PiS złożyli wieniec pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Oprócz Jarosława Kaczyńskiego wieniec złożyli m.in. premier Mateusz Morawiecki, marszałek sejmu Elżbieta Witek i Antoni Macierewicz, który został przedstawiony jako marszałek senior. Kolejny wieniec złożono przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Czytaj także:

11 listopada jako Dzień Niepodległości. Mogliśmy świętować 10 lutego lub 7 października